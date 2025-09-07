82 دقيقة من خسوف القمر الدموي المذهل يضيء سماء المملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت سماء المملكة العربية السعودية ليلة أمس ظاهرة فلكية استثنائية ونادرة، حيث تمتع السكان بمشاهدة خسوف القمر الدموي لمدة 82 دقيقة متواصلة.

وبدأت الظاهرة الفلكية الساحرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السابق، حيث غطت الظلال السوداء القمر تدريجيا، مما أدى إلى تحول لونه إلى اللون الأحمر الداكن، مما أضفى على السماء مظهرا ساحرا ومذهلا.

وتجمع العديد من السكان في الأماكن المفتوحة وعلى الشرفات لمشاهدة هذه الظاهرة النادرة، حيث انعكست أشعة القمر الدموية على وجوههم بإعجاب ودهشة.

واستمرت الظاهرة لمدة 82 دقيقة، قبل أن يستعيد القمر لونه الطبيعي تدريجيا، ويعود لسماء صافية خلابة.

وقد أكد علماء الفلك أن هذه الظاهرة لا تحدث إلا بشكل نادر، حيث تجتمع عوامل الزمان والمكان لتمكن الناس من مشاهدتها بوضوح وجمال.

ويعتبر خسوف القمر الدموي من الظواهر الفلكية الجميلة التي تذهل الناس وتجذب انتباههم إلى جمال الكون وتعقيداته الساحرة.