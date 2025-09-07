تابع الان خبر السعودية توسّع دورها الإنساني بتقديم عطاء عالمي يتجاوز 141 مليار دولار حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - قدمت المملكة العربية السعودية عطاءً إنسانيًا عالميًا تجاوز 141 مليار دولار، ليشمل دعم أكثر من 174 دولة حول العالم، من خلال مشاريع ومساعدات شاملة في مجالات الغذاء والدواء والإيواء والتعليم والمياه والصحة، مؤكدةً التزامها بمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف الأزمات والكوارث.

وأسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ تأسيسه قبل عقد من الزمن، في تنفيذ 3,632 مشروعًا في 108 دول، شملت اليمن وفلسطين وسوريا والسودان والصومال، بقيمة تجاوزت 8.155 مليار دولار أمريكي، استفاد منها الملايين من المدنيين واللاجئين دون تمييز، مما عزز مكانة المملكة بين أكبر الدول المانحة على مستوى العالم.

كما ساهم المركز في إيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة من خلال جسور جوية وبحرية شملت 62 طائرة و8 سفن تحمل أكثر من 7,552 طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وتسليم 20 سيارة إسعاف لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع بقيمة 90.35 مليون دولار داخل القطاع.

وفي اليمن، نفّذ المركز 1,118 مشروعًا بقيمة 4.65 مليار دولار، تضمنت تشغيل المستشفى السعودي في حجة وتقديم خدمات طبية وغذائية وإيوائية للنازحين، ودعم الأيتام في حضرموت، فيما قدّم المركز في السودان 212 مشروعًا بقيمة 167 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي والدوائي، وإنشاء محطات تحلية وتحسين الخدمات الطبية في المستشفيات.

وعلى صعيد سوريا والصومال، نفذ المركز 419 مشروعًا بقيمة 532 مليون دولار و141 مشروعًا بقيمة 248 مليون دولار، تضمنت مساعدات غذائية وإيوائية وبناء وحدات سكنية ومشاريع مياه وتعليمية للمتضررين والنازحين، ما يعكس استمرارية المملكة في دعم الشعوب المتأثرة بالكوارث والأزمات.

وتتزامن هذه الجهود الإنسانية مع اليوم العالمي للعمل الخيري، لتؤكد المملكة التزامها المستدام بالقيم الإنسانية، مدعومة برؤيتها الطموحة 2030، وتسلط الضوء على الإنجازات العالمية للمملكة في مجالات العمل الإنساني، ومنها حصول مركز الملك سلمان على جوائز دولية وشهادات آيزو لتأكيد جودة الخدمات والبيانات المقدمة عبر منصاته الإغاثية.