جهود الجمارك السعودية تتصدى لآلاف محاولات التهريب وتضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الجمارك السعودية عن جهودها الحثيثة في إحباط آلاف المحاولات لتهريب المواد المحظورة، حيث تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة خلال العام الماضي.

وفي إطار التصدي للجريمة المنظمة وحماية أمن الوطن، قامت الجمارك بتكثيف جهودها على مختلف الجبهات الحدودية ونقاط التفتيش للحيلولة دون تسلل أي مواد محظورة إلى البلاد.

وأوضحت الجمارك أنه تم ضبط أكثر من 5000 محاولة تهريب خلال العام الماضي، وتمت مصادرة طن من المخدرات المختلفة بالإضافة إلى عشرات الأسلحة النارية.

وأكدت الجمارك على استمرار جهودها الحثيثة في مكافحة تهريب المواد المحظورة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لاختراق الحدود بطرق غير قانونية.