السعودية ترسل الطائرة الإغاثية الـ61 لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

بيروت - نادين الأحمد - استقبل مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية رقم (61)، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة، محملةً بكميات كبيرة من السلال الغذائية المخصصة للتوزيع على الأسر المتضررة داخل قطاع غزة.

وتعكس هذه المساعدات الإنسانية التزام المملكة العربية السعودية الدائم بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع جراء الحصار والظروف المعيشية القاسية.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة تسيير الجسور الجوية والبرية والبحرية لإرسال المواد الغذائية والطبية بشكل منتظم، تأكيدًا على الدور الإنساني الرائد للمملكة في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، وتقديم العون العاجل لهم في مواجهة التحديات الميدانية والاحتياجات الضرورية.