مشروع “مسام” ينزع 968 لغماً في اليمن خلال أسبوع

بيروت - نادين الأحمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” المتخصص في نزع الألغام، من إزالة 968 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الخامس من شهر أغسطس 2025، موزعة بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للدبابات إضافة إلى ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

وفي التفاصيل، نجحت الفرق الميدانية التابعة للمشروع في مديرية عدن بمحافظة عدن من تطهير 572 ذخيرة غير منفجرة، كما أزال الفريق في محافظة الحديدة ذخيرة واحدة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة في مديرية حيس، إلى جانب لغم مضاد للدبابات في مديرية الخوخة. أما في محافظة الجوف فقد تمكن الفريق من نزع 10 ألغام مضادة للدبابات بمديرية خب الشعب.

كما شملت العمليات نزع ذخائر وألغام في محافظات لحج، مأرب، شبوة، وتعز، حيث أسفرت الجهود عن إزالة عشرات الألغام ومئات الذخائر التي زرعت عشوائيًا، مسببة تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين.

وبذلك ارتفع إجمالي ما تمت إزالته خلال شهر أغسطس إلى 4,735 لغماً، فيما بلغ العدد الإجمالي منذ انطلاق المشروع وحتى الآن 512,323 لغماً، ما يعكس حجم التحدي الكبير الذي يواجهه “مسام” في إنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات من خطر الألغام.