إدارة ليفربول تبحث عن بديل لصلاح في سوق الانتقالات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية تقريرًا حصريًا يكشف عن خطة إدارة نادي ليفربول للتعاقد مع لاعب بديل للنجم محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن. الجدل كان قائمًا حول إمكانية تجديد عقد “مو” مع الريدز قبل التجديد الأخير.

تم اتخاذ قرار بتجديد عقد محمد صلاح بعد موسم استثنائي حقق فيه العديد من الإنجازات مثل لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة الهداف. ومع انتهاء عقده في عام 2027، يواجه ليفربول تحدي اختيار بديل مناسب تحسبًا لرحيله.

ووفقًا لتقرير ديلى ميل، تم تداول أسماء محتملة للاعبين يمكن أن يكونوا بدائل لصلاح، من بينهم الجناح الفرنسي مايكل أوليسيه الذي يلعب في نادي بايرن ميونخ برياضته اليسرى في مركز الجناح الأيمن.

بهذا التطور، يبدو أن إدارة ليفربول تستعد بجدية لمستقبل بعد صلاح وتسعى لتأمين بديل قوي يمكنه تعويض النجم المصري في المستقبل.