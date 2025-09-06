الفتح يقرر مستقبل جوزيه جوميز بعد عرض الأهلي .. تفاصيل حصرية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم الإعلان بشكل حصري أن نادي الفتح قرر بشكل قاطع عدم تفريط في خدمات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي يشغل منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. وقد تم إبلاغ جوميز رسميًا بضرورة بقائه في الفتح وعدم الانتقال لأي نادٍ آخر خلال الموسم الحالي.

ويأتي هذا القرار من إدارة الفتح بعد أن تمكن النادي من تلبية معظم مطالب جوميز في سوق الانتقالات الصيفية، ويعزو المسئولون في النادي ثلاثة أسباب رئيسية لعدم السماح برحيل المدرب في الوقت الحالي.

السبب الأول هو بداية موسم جديد، والسبب الثاني هو رفض التعرض لأي اهتزازات فنية في الدوري السعودي، والسبب الثالث هو الاعتقاد بنجاح تجربة جوميز في موسم ثانٍ مع الفتح.

وجاء هذا القرار بعد أن ترددت أنباء عن رغبة النادي الأهلي المصري في التعاقد مع جوميز، ولكن إدارة الفتح أكدت عدم التفريط في خدماته سواء عبر سداد الشرط الجزائي أو التوصل لاتفاق ودي.