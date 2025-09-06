زلزال يضرب النصر برحيل أحد أبرز اللاعبين قريبًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خبر حصري يثير الكثير من الجدل، يبدو أن النجم الكبير ساديو ماني يقترب من الرحيل عن نادي النصر السعودي خلال الأيام القليلة القادمة.

مستجدات حول رحيل ساديو ماني

تشير التقارير الأخيرة إلى أن ساديو ماني قد يغادر صفوف النصر، وهو الأمر الذي تسبب في انقسام بين جماهير النادي.

فبينما يعتبر البعض ساديو ماني أحد أبرز اللاعبين في الفريق خلال الموسم الماضي، يبدو أن هناك من يرى أنه حان الوقت للفريق للتخلي عن خدماته.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر جمهور النصر عن رفضه التام لفكرة رحيل ساديو ماني، الذي كان يُعتبر الأفضل بين المحترفين خلال الفترات السابقة.