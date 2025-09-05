تنفيذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية للبنية التحتية في أغسطس 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قام مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بتنفيذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية خلال شهر أغسطس 2025م، على أعمال المشاريع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة. واستقبل المركز أكثر من 18 ألف بلاغ عن أعمال مخالفة، حيث تم رصد أكثر من 4 آلاف مخالفة لضوابط واشتراطات مشاريع البنية التحتية.

تمثلت المخالفات في عدم نظافة مواقع الأعمال أثناء العمل وبعد انتهائه، وعدم وضع الإضاءة التحذيرية على الحواجز لكامل التحويلة المرورية، بالإضافة إلى عدم تجديد تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية أو عدم تمديدها، وعدم وضع بيانات المشروع على الحواجز المؤقتة، وتجهيز المعدات والمواد خارج مواقع العمل.

يهدف المركز من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع معدلات الامتثال، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية لمشاريع البنية التحتية، وتعزيز جودتها وسلامتها، من أجل تحقيق استدامة البنية التحتية في منطقة الرياض بجميع محافظاتها.

ويستمر المركز في تنفيذ جولاته الرقابية في إطار جهوده لتعزيز الامتثال، وتطوير أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بهدف رفع جودة الحياة للسكان والزوار، وتحسين المشهد الحضري، والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق.