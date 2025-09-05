فيديو: فاجعة مصرع أكثر من ألف شخص في حادث انزلاق أرضي بإقليم دارفور في السودان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لقرية في إقليم دارفور تشهد انزلاق أرضي مدمر

تعرضت قرية ترسين في إقليم دارفور بغرب السودان لانزلاق أرضي كارثي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. وقد أعلن مسؤول محلي أن الانزلاقات الأرضية الضخمة دمرت القرية بأكملها، مما أدى إلى وفاة سكانها بالكامل، باستثناء شخص واحد فقط.

ووقعت هذه الكارثة الرهيبة يوم الأحد بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس الماضي.

تم نقل الجثث إلى المشرحة المحلية وبدأت فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وقد تم تقديم المساعدة الطبية والإنسانية الضرورية للناجين وعائلات الضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن تلك المنطقة قد شهدت سابقا حوادث انزلاقات أرضية نتيجة التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة. ويشير الخبراء إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تلك الكوارث في المستقبل.