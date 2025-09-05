تأثير العدوى البكتيرية في الشرايين على حدوث النوبات القلبية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توصل باحثون: بكتيريا داخل الشرايين قد تسبب النوبات القلبية

فريق من الباحثين في فنلندا وبريطانيا قد توصل إلى اكتشاف مثير، حيث أشارت دراستهم إلى أن النوبات القلبية الناجمة عن نقص تدفق الدم إلى القلب قد تكون ناتجة عن عدوى بكتيرية في الشرايين، وهو الأمر الذي يخالف النظريات الطبية السائدة.

لقد كشفت الدراسة التي نشرت في الدورية العلمية Journal of American Heart Association أن اللويحات التصلبية العصيدية هي ترسبات دهنية تتكون داخل الشرايين الكبيرة والمتوسطة، والتي قد تحتوي على طبقة جيلاتينية بكتيرية لزجة تتشكل على مر السنين.

أكد الباحثون من جامعتي تامبير وأولو في فنلندا والمعهد الفنلندي للصحة وجامعة أكسفورد في بريطانيا، أن البكتيريا الخاملة داخل هذه الطبقة اللزجة يصعب الوصول إليها من جانب النظام المناعي للجسم أو المضادات الحيوية.

ومن خلال سحب عينات من أشخاص فارقوا الحياة بسبب نوبات قلبية مفاجئة، تم تأكيد هذا الاكتشاف الجديد. وقد أوضح رئيس الفريق البحثي بيكا كارهونين أن هذه النتائج تعتبر دليلاً جديداً على دور العدوى البكتيرية في حدوث أمراض الشريان التاجي.

بالتالي، فإن هذه الدراسة قد تفتح آفاقاً جديدة في فهم مسببات النوبات القلبية وتحذيراتها المحتملة. وربما يكون تطوير علاجات جديدة موجهة نحو مكافحة العدوى البكتيرية داخل الشرايين هو الخطوة التالية في عالم الطب الحديث.