بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بالرياض والشرقية بواسطة هيئة العقار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 7,682 قطعة عقارية في 12 حيًا بمنطقة الرياض، حيث ستشمل المحافظة المجمعة والزلفي. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التسجيل لـ 10,965 قطعة عقارية في 7 أحياء بالمنطقة الشرقية، بدءًا من 21 سبتمبر 2025، وحتى نهاية 25 ديسمبر 2025.

الهيئة أوضحت أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة في منطقة الرياض تشمل العديد من الأحياء في المجمعة والزلفي، حيث سيتم التسجيل في الأحياء المحددة بالمنطقة الشرقية بمحافظة حفر الباطن والقيصومة.

وأكدت الهيئة أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، مع الشروط اللازمة لإتمام عملية التسجيل.

وشددت الهيئة على أهمية التحقق من صك ملكية العقار وتوفير الاشتراطات اللازمة لبدء التسجيل، مع تحذير من عرض ملاك العقارات للغرامات المالية في حال عدم التسجيل خلال المدة المحددة.

بدورها، ستصدر الهيئة “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، بهدف تعزيز البنية التحتية والشفافية في القطاع العقاري، ورفع الموثوقية العقارية.