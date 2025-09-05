اخبار السعوديه

الخريجي يمثل وزير الخارجية في اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شارك وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية، اليوم في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ164، المنعقد في جمهورية مصر العربية.

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون العربي المشترك وتكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التطرق إلى التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.

وحضر الاجتماع السفير عبدالعزيز المطر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية.

تأتي مشاركة وليد بن عبدالكريم الخريجي في هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام المملكة العربية بتعزيز التعاون العربي والدولي ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

