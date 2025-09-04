شكرا لقرائتكم خبر غرفة تبوك تبحث مستجدات أنظمة التجارة وتمكين سيدات الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك بالتعاون مع وزارة التجارة، ورشة عمل بعنوان «التحديثات في أنظمة وزارة التجارة.. فرص وتمكين لسيدات الأعمال»، بمشاركة ممثلة وزارة التجارة اليمامة الجهني، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بمدينة تبوك.

وهدفت الورشة إلى تعريف سيدات الأعمال بأحدث التعديلات في نظام الشركات، وتوضيح التغيرات في نظام السجل التجاري الجديد، وشرح نظام الأسماء التجارية وآلية الاستفادة منه، إضافة إلى تعزيز المعرفة القانونية والإدارية لضمان الامتثال الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى من الأنظمة.

واستهدفت الورشة سيدات ورائدات الأعمال، وصاحبات المؤسسات الناشئة، وكذلك المهتمات بالقانون التجاري، حيث استعرضت من خلالها الجهني أبرز المستجدات والفرص المتاحة لتمكين سيدات الأعمال بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.