شكرا لقرائتكم خبر هيئة المدن تدعو المستثمرين إلى الاستفادة من فرص النمو في التجمعات القطاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة حملة جديدة تهدف إلى إبراز التجمعات القطاعية الاستراتيجية في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة، داعية المستثمرين حول العالم إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها.

وتسهم هذه التجمعات في جذب الاستثمارات النوعية وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، وتوفير فرص عمل مستدامة في القطاعات الواعدة.

وسارعت كبرى الشركات العالمية، مثل لوسيد موتورز وهيونداي، إلى توسيع حضورها في المملكة، مستفيدة من الأثر الناتج عن التجمعات القطاعية، الذي يتيح لها الوصول إلى سلاسل إمداد متكاملة، وكفاءات بشرية مؤهلة، إلى جانب مزايا تعزز كفاءة العمليات التشغيلية.

وأطلقت الحملة عبر الحسابات الرسمية للهيئة على منصات إكس ولينكدإن، مع تسليط الضوء على 4 تجمعات رئيسية وهي: المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تجمع قطاع صناعة السيارات في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي يضم نخبة من المستثمرين البارزين، وتتميز المنطقة ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة، فضلا عن قربها من ميناء الملك عبدالله، ما يعزز قدرات تصنيع السيارات بما في ذلك السيارات الكهربائية، كما تمكن المنطقة تجمع قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال حلول نقل متعددة وسلاسل إمداد متقدمة.

وتمثل التجمع الثاني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان وتجمع قطاع صناعة الأغذية والأعمال التجارية الزراعية، مستفيدة من الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة ومن موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية، الذي يسهل عمليات التصدير ويعزز الوصول إلى الأسواق العالمية.

فيما يقع التجمع الثالث في الصناعات البحرية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، ويأتي ضمن مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي يضم أكبر حوض لبناء وإصلاح السفن والحفارات البحرية، وتتكامل هذه الميزة مع البنية التحتية المتقدمة للمنطقة الاقتصادية الخاصة، فضلا عن موقعها الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، ما يمنحها جاذبية وميزة تنافسية لاستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الصناعات البحرية.

وتحتضن المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية التجمع الرابع المتخصص في قطاع الحوسبة السحابية، ويحظى ببنية تحتية رقمية متطورة، وإجراءات تأسيس ميسرة، وأسعار طاقة تنافسية تجذب شركات التقنية العالمية.