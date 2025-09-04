شكرا لقرائتكم خبر خريجو «سلام للتواصل الحضاري» يقودون جولات تعريفية في «واحة الإعلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك خريجو برامج «سلام للتواصل الحضاري» في تقديم أكثر من 40 جولة تعريفية لضيوف «واحة الإعلام» المصاحبة للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي تقام في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض حتى الثالث من سبتمبر الحالي.

وتقدم هذه الجولات بلغات متعددة تشمل الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية والإندونيسية وغيرها، بما يسهل التواصل مع الوفود الدولية، ويعكس انفتاح المملكة الحضاري وتنوعها الثقافي.

وتبدأ الجولة من «الجسر الرقمي» الذي يروي مسيرة المملكة في قطاع الاتصالات منذ عام 1925، مرورا بمراحل التحول الكبرى وصولا إلى ريادتها في مؤشرات الاتصالات والتقنية عالميا، بعدها ينتقل الضيوف إلى أجنحة الشركاء لاستكشاف أبرز المبادرات الرقمية الوطنية ومشروعات التحول المرتبطة برؤية المملكة 2030، ومن ذلك تقنيات التنظيم (RegTech) والحلول الرقمية الحديثة.

وتتضمن الجولة زيارة أجنحة الشركات الكبرى للتعرف على أحدث ابتكاراتها في مجالات التقنية والإعلام، قبل التوجه إلى منطقة «الحفاوة» التي تقدم تجربة ضيافة سعودية أصيلة تعكس القيم الوطنية في الترحيب والتواصل.

وتختتم الجولة في منطقة «وادي الواحة»، وهو مركز إعلامي متكامل يضم منصات للبث المباشر وخدمات تقنية لدعم التغطيات الإعلامية والصحفية.

يذكر أن مشروع «سلام للتواصل الحضاري» يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها في مجال التواصل الحضاري مع مختلف الشعوب والثقافات، بما يسهم في تمثيل المملكة بفاعلية في الملتقيات والمحافل المحلية والدولية.