أمانة منطقة الرياض تطلق «جائزة عزوة» لتكريم العمل التطوعي وتعزيز المبادرات المجتمعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة الرياض جائزة «عزوة» بوصفها مبادرة نوعية تهدف إلى تكريم وتحفيز المبادرات المجتمعية المتميزة في المجال البلدي، وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

وأتاحت «الأمانة» منصة رقمية للجائزة عبر الرابط (https://azwahaward.alriyadh.gov.sa/) تتضمن آلية متكاملة للتسجيل واستعراض المبادرات، وتمنح المشاركين فرصة متابعة مسار مبادراتهم منذ التقديم حتى إعلان النتائج، وتجمع الجائزة الأفراد والمنظمات والفرق التطوعية على أرضية مشتركة من الإبداع والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتهدف إلى رفع الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، بما يتماشى مع رؤية المملكة، من خلال تسليط الضوء على المبادرات المبتكرة وقصص النجاح، كما تسعى إلى تشجيع المزيد من الأفراد والمؤسسات على المشاركة الفاعلة في تطوير مجتمعهم المحلي، وتوثيق أثر العمل التطوعي في المجال البلدي، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة.

وتتوزع الجائزة على 4 مسارات، يبدأ أولها بمسار التطوع البلدي الذي يركز على قياس أثر المبادرات المجتمعية في القطاع البلدي، عبر معايير تشمل عدد الساعات التطوعية، وعدد الفرص المنفذة، ومستوى الاحترافية وجودة الأداء، ويتضمن فرعين للأفراد والفرق التطوعية.

فيما يستهدف المسار الثاني المبادرات المجتمعية الريادية، الموجهة للأفكار المبتكرة التي يقدمها الأفراد أو المنظمات لإحداث أثر ملموس عبر شراكات فاعلة تسهم في تطوير المجتمع، أما المسار الثالث فهو مسار المسؤولية المجتمعية، ويعنى بدور المنظمات في تفعيل المبادرات وتعزيز ممارسات الاستدامة.

وخصص المسار الرابع لمسار أمانة الرياض التقديرية، وهو مسار تكريمي يمنح للمنظمات ورواد العمل المجتمعي الذين قدموا مبادرات نوعية أسهمت في تحسين الحياة المجتمعية.

وترتكز الجائزة على منظومة تقييم تشمل جوانب الابتكار والاستدامة والتأثير، إضافة إلى توثيق المبادرات والتعاون مع الشركاء بما يضمن استمرارية الأثر، كما تركز على تقدير العمل الجماعي وتشجيع روح الفريق، بما ينعكس إيجابا على التنمية الحضرية وجودة الحياة.

وتأتي جائزة «عزوة» ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وبناء شراكات فاعلة بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، امتدادا لرؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لمدينة مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في تعزيز التنمية الحضرية وتوفير خدمات عالية الجودة عبر شراكات فاعلة نحو مجتمع نابض بالحياة.