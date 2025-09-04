شكرا لقرائتكم خبر انطلاق أعمال المؤتمر العاشر لـ«معامل التأثير العربي» بجامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في جامعة الملك خالد بأبها، أعمال المؤتمر العاشر لمعامل التأثير العربي، تحت شعار «النشر العلمي واقتصاد المعرفة»، الذي تنظمه الجامعة بالشراكة مع اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وذلك لمدة يومين.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي، في كلمة الافتتاح، أن البحث العلمي يمثل طريق التطور والبناء، ومن خلاله يرسم المستقبل وتحل التحديات وتصنع الإنجازات.

وأشار إلى أن منطقة عسير وجامعة الملك خالد شهدتا في فبراير الماضي حدثا مهما برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية العربية، جرى خلاله تكريم الجامعات العربية المدرجة في التصنيف العربي لعام 2024، وتدشين النسخة الأولى من منتدى توجهات المستقبل تحت شعار «الجامعات والتنمية المستدامة».

وشدد السلمي على أن استضافة المؤتمر تأتي امتدادا للدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف التحول إلى اقتصاد مبتكر قائم على المعرفة، مؤكدا التزام الجامعة بدعم البحث العلمي والابتكار، وبالتكامل مع الجامعات والاتحادات العربية والمؤسسات البحثية.

من جانبه ألقى الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، كلمة أشار فيها إلى أن انعقاد الدورة العاشرة من المؤتمر في أبها وجامعة الملك خالد يعَد محطة بارزة في مسيرة البحث العلمي وتعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع العلمي العالمي، في وقت أصبحت فيه المعرفة والبحث العلمي الركيزة الأساسية لاقتصاد المعرفة.

من جانبه أوضح رئيس معامل التأثير العربي الدكتور محمود عبدالعاطي، أن مشروع معامل التأثير العربي، الذي انطلق عام 2007، جاء تعزيزا لدور اللغة العربية في النشر العلمي، ولتسجيل الابتكارات والأفكار البحثية العربية على منصات دولية.