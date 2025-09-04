شكرا لقرائتكم خبر إعلان نتائج القبول ببرامج الدراسات العليا المستحدثة والشاغرة في جامعة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الباحة نتائج القبول في برامج الدراسات العليا (المجانية والمدفوعة برسوم للخدمات التعليمية)، وذلك للبرامج المستحدثة والمقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الباحة نتائج القبول في برامج الدراسات العليا (المجانية والمدفوعة برسوم للخدمات التعليمية)، وذلك للبرامج المستحدثة والمقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ. ودعت الجامعة المرشحين والمرشحات للقبول إلى مراجعة الكليات المعنية بالمدينة الجامعية، لإجراء المطابقة. وأشارت الجامعة إلى إمكانية الاطلاع على نتائج القبول وتفاصيل المطابقة عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/56ymtu46.

