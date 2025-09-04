تابع الان خبر انطلاق النسخة الخامسة من احتفال نور الرياض 2025 بمشاركة عالمية واسعة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلن برنامج الرياض آرت التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض عن موعد انطلاق النسخة الخامسة من احتفال نور الرياض، حيث تبدأ الفعاليات في 20 نوفمبر وتستمر حتى 6 ديسمبر 2025. ويعد هذا الاحتفال واحدًا من أكبر المهرجانات الفنية العالمية التي تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الحداثة والإبداع، من خلال أعمال ضوئية مبتكرة يقدمها نخبة من الفنانين السعوديين والدوليين.

شعار يعكس تحول المدينة

تنطلق نسخة هذا العام تحت شعار “في لمح البصر”، وهو شعار يعكس التحولات السريعة التي تشهدها الرياض في جميع المجالات التنموية والحضرية. ويجسد الاحتفال الهوية البصرية المتجددة للعاصمة عبر الربط بين مركزها التاريخي وبنيتها التحتية الحديثة، ومن أبرزها مشروع قطار الرياض الذي ساهم في رفع جودة الحياة وتسهيل التنقل داخل المدينة.

تصريحات وزير الثقافة

أكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة وعضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ورئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج الرياض آرت، أن شعار هذا العام يجسد ديناميكية التحول الذي تشهده العاصمة السعودية. وأضاف أن احتفال نور الرياض يعد منصة مهمة لترسيخ دور الفن العام في تعزيز الحوار الحضاري، وإثراء الحياة اليومية للسكان، وتأكيد مكانة الرياض كمدينة إبداعية ذات حضور عالمي.

دور برنامج الرياض آرت

يأتي احتفال نور الرياض ضمن مبادرات برنامج الرياض آرت، الذي يمثل واحدًا من المشاريع الأربعة الكبرى التي أطلقتها المملكة في 2019، بهدف تحويل الرياض إلى وجهة عالمية للفن والثقافة. وقد نجح البرنامج منذ تأسيسه في تقديم أكثر من 550 عملاً فنياً نفذه أكثر من 500 فنان محلي وعالمي، واستقطاب أكثر من 9.6 ملايين زائر عبر فعاليات متنوعة، ما عزز موقع العاصمة كمركز للفن المعاصر في المنطقة.

توسع فني في نسخة 2025

ستشهد نسخة هذا العام توسعًا ملحوظًا في الرؤية الفنية والبرامج المصاحبة، حيث سيعرض أكثر من 60 عملاً ضوئيًا ضخمًا في مواقع مختلفة من العاصمة، بما في ذلك المراكز الثقافية والحضرية الرئيسية. وتستهدف الفعاليات جمهورًا متنوعًا من خلال تجارب بصرية مبتكرة تعكس طبيعة الرياض وتحولاتها العمرانية، ما يعزز من دورها كوجهة عالمية للفن العام.

نحو مستقبل أكثر إبداعًا

يؤكد احتفال نور الرياض التزام المملكة بتعزيز حضورها الثقافي والفني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر دمج الفن في الحياة اليومية وتشجيع الابتكار الثقافي ودعم الاقتصاد الإبداعي. ودعا برنامج الرياض آرت الفنانين والمهتمين إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي للاحتفال للاطلاع على تفاصيل المشاركة والفعاليات القادمة.