السعودية تعزي السودان في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة

بيروت - نادين الأحمد - قدمت وزارة الخارجية السعودية أحر التعازي والمواساة لحكومة وشعب السودان الشقيق في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي في السودان التي وقعت في منطقة جبل مرة، وأسفرت عن سقوط مئات الوفيات والإصابات.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب السودان في هذه المحنة الأليمة، معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب السوداني في مواجهة تداعيات الكارثة، وداعية بالرحمة والمغفرة للضحايا، وبالشفاء العاجل للمصابين.

ويأتي هذا الموقف امتدادًا لنهج المملكة الثابت في دعم الدول الشقيقة عند تعرضها لـ الكوارث الطبيعية، وتجسيدًا لسياسة إنسانية راسخة تقوم على مساندة الشعوب المتضررة ومد يد العون في أوقات الأزمات.