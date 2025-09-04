تابع الان خبر مؤتمر الاستثمار الثقافي ينطلق في الرياض برعاية ولي العهد نهاية سبتمبر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تنطلق فعاليات مؤتمر الاستثمار الثقافي في نسخته الأولى خلال الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ويهدف المؤتمر إلى بحث مستقبل الاستثمار في الثقافة، وتعزيز الإنتاج الإبداعي المستدام محليًا ودوليًا.

شكر وزير الثقافة للرعاية الكريمة

أعرب صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، عن تقديره للرعاية السامية التي يوليها ولي العهد لهذا الحدث الثقافي العالمي، مؤكدًا أن دعم القيادة الرشيدة يعكس مكانة الثقافة كأحد أعمدة التنمية المستدامة. وأوضح أن المؤتمر يشكل منصة لتوسيع فرص الاستثمار في الثقافة، وتنمية الصناعات الإبداعية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

حدث عالمي بنكهة سعودية

ويُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في المملكة، إذ يجمع سنويًا أطراف المنظومة الثقافية من مؤسسات حكومية وخاصة، بجانب المستثمرين والممارسين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. وتشهد الدورة الأولى أكثر من (38) جلسة يشارك فيها أكثر من (100) متحدث بارز، من بينهم قيادات عالمية في مؤسسات ثقافية وفنية مرموقة مثل دار سوذبيز، وكريستيز، وآرت بازل، وسوني بيكتشرز إنترتينمنت، إلى جانب نخبة من الشخصيات الدولية المؤثرة في المشهد الثقافي.

نقاشات حول مستقبل الاستثمار الثقافي

سيناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في الثقافة عالميًا، والفرص الواعدة في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق الثقافية السعودية التي تشهد نموًا سريعًا بفضل الدعم الكبير من رؤية السعودية 2030. كما يبحث المؤتمر في الاتجاهات الحديثة للاستثمار الثقافي، ويعرض تجارب متنوعة تُسهم في تطوير بنية تحتية ثقافية مستدامة.

رؤية 2030 والاقتصاد الإبداعي

أكد وزير الثقافة أن القطاع الثقافي يعيش مرحلة حيوية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتحفيز ريادة الأعمال في المجالات الإبداعية، بما يسهم في رفع نسبة مساهمة الثقافة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية الشاملة.

خطوة نحو سوق ثقافية مستدامة

ويأتي تنظيم مؤتمر الاستثمار الثقافي كإحدى المبادرات النوعية لوزارة الثقافة، التي تسعى إلى بناء سوق ثقافية راسخة تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر بيئة مثالية للإبداع، وتحقق التوازن بين خدمة المبدع والمستهلك. ومن خلال جلساته وحواراته، يفتح المؤتمر آفاقًا جديدة لاستشراف المستقبل الثقافي، انطلاقًا من أن الثقافة عنصر محوري في بناء الإنسان وتعزيز التنمية.