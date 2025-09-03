شكرا لقرائتكم خبر جامعة سعودية تسجّل أول براءة اختراع في امريكا في مجال النانو والذكاء الاصطناعي لخدمة مرضى السكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT) عن تسجيل وتوثيق اول براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكيةفي مجال تكنولوجيا النانو والذكاء الاصطناعي، والتي تمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية والطب الوقائي، خاصة فيما يتعلق بخدمة مرضى السكري والحد من مضاعفاته الخطيرة.

‏ويعكس هذا الإنجاز الريادي ليس فقط القيمة العلمية للابتكار، بل أيضًا إمكاناته التطبيقية الواسعة، حيث يفتح المجال أمام تطوير حلول مبتكرة قابلة للتحويل إلى منتجات عملية تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وخفض الأعباء الصحية على المدى الطويل.

‏وقد تم تسجيل البراءة باسم جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT)، وهي ثمرة تعاون دولي بين نخبة من الخبراء في مجالات تكنولوجيا النانو والعلوم الطبية والهندسية:

‏المخترع الرئيس: د. بسمة الزين (جامعة الأعمال والتكنولوجيا – UBT)

‏المخترعون المشاركون من الجامعة :د.علي الرشيدي ، د. فيصل عرفشة ، د. مهند دحلان، د. وئام تونسي ، أ. د. محمد عرضاي (كلية فقيه الطبية) وأ.د. زينا مور (الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا).

‏ويؤكد هذا الإنجاز التزام جامعة الأعمال والتكنولوجيا بدعم البحث العلمي الرائد، والابتكار، والتعاون الدولي، إلى جانب تعزيز جهودها في تحويل الابتكارات إلى حلول عملية ذات أثر ملموس تخدم المجتمع محليًا وعالميًا.