مغربي الصحية تستحوذ على شركة مجمع اتحاد أطباء الأسنان “يونيدنت”

بيروت - نادين الأحمد - استحوذت مجموعة مغربي الصحية على عيادة يونيدنت (مجمع اتحاد أطباء الأسنان)، إحدى أبرز العيادات المتخصصة في طب الأسنان بجدة، لتعزيز حضورها في هذا التخصص على مستوى المملكة، ويأتي هذا الاستحواذ ضمن الخطط التوسعية للمجموعة واستراتيجيتها لتقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة، مؤكدًا مكانتها كأحد أبرز مقدمي خدمات طب الأسنان الموثوقين في السعودية.

ويُعد هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرتها نحو تعزيز حصتها السوقية ودعم استراتيجيتها بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها، ومن خلال هذا الاستحواذ، تصبح مجموعة مغربي الصحية المساهم الأكبر.

يهدف هذا الاستحواذ إلى توسيع شبكة خدمات الأسنان لدى المغربي لتصل إلى 400 كرسي خلال العامين المقبلين، ما يعكس التزام المجموعة بالنمو المستدام والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى في مختلف أنحاء المملكة.”

وتقع عيادة “يونيدنت” في مدينة جدة، وتضم 18 كرسيًا متطورًا تحت إشراف فريق من الأطباء السعوديين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وسيتم دمج هذه الكراسي ضمن شبكة مغربي الصحية المتنامية، ما يعزز القدرة على تقديم رعاية أسنان متخصصة وعالية المستوى للمرضى.

وبهذه المناسبة، قال معتصم علي رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي الصحية: “يمثل هذا الاستحواذ خطوة محورية لتطوير مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة في المنطقة، ويعزز حضورنا ويُحسّن مستوى خدمات الأسنان في جدة، وأود فى هذه المناسبة تقدم بالشكر الجزيل لكل من الدكتور عبد الرحمن برزنجي والدكتور علي سعد ثفيد الغامدي على رؤيتهم وجهودهم المتميزة التي أسهمت في تنفيذ هذا الدمج بنجاح. وبانضمام UniDents إلى عائلتنا ، نحن لا نوسع حضورنا فحسب، بل نرتقي أيضًا بمستوى الرعاية المقدمة كما يتماشى مع رؤيتنا طويلة الأمد لقيادة خدمات الرعاية الصحية المتميزة، وبناء منصة تقدم قيمة مستدامة للمرضى والمجتمعات على حد سواء”.

وأضاف رضا: “نؤكد التزامنا بالاستثمار في الصحة الرقمية، وتعزيز التميز الطبي، وفتح الفرص أمام المواهب السعودية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث تمثل عيادة ‘يونيدنت’ أكثر من مجرد مرفق طبي، فهي شريك استراتيجي في بناء مستقبل الرعاية الصحية في المملكة”.

من جهته، علق الدكتور عبد الرحمن برزنجي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتشغيل بمغربي الصحية: “يُعد هذا الدمج خطوة استراتيجية مبنية على قيم مشتركة ونقاط قوة متكاملة، حيث يضم فريق ‘يونيدنت’ السعودي خبرات سريرية استثنائية، ونحن فخورون بدمج خبراتهم ضمن شبكتنا المتنامية لبناء نظام رعاية صحية أكثر مرونة وقابلية للتطوير لتلبية احتياجات المرضى في مختلف أنحاء المملكة”.

وتابع برزنجي: “وبحكم خبرتي في مجال طب الأسنان، كان من طموحاتي المهنية تطوير هذا التخصص في المجموعة ليصل إلى نفس مستوى النجاح الذي حققناه في مجال طب العيون. ويأتي استحواذنا على ‘يونيدنت’ ليعزز هذا التوجه من خلال مواءمة الفريق مع نخبة من أطباء الأسنان السعوديين المتميزين، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق أهدافنا.”

بدوره، أكد الدكتور علي سعد ثفيد الغامدي، كبير أطباء عيادة “يونيدنت”، أن استحواذ مجموعة مغربي الصحية يمثل خطوة استراتيجية مهمة لشركتهم، تساهم في رفع مستوى الخدمات وتوسيع نطاق الوصول، مع الحفاظ على تقديم رعاية أسنان موثوقة ومتخصصة.

وأضاف الغامدي، أن هذا الدمج سيحدث نقلة نوعية في قطاع خدمات طب الأسنان بالمملكة، ويعكس التزام المؤسستين بالتميز والجودة في خدمة المرضى.

وقد تم الإعلان عن هذا الاستحواذ رسميًا خلال حفل توقيع مرموق في قاعة “ليلتي” في جدة، بحضور شخصيات بارزة من قطاعات الصحة، والأعمال، والحكومة، إلى جانب فرق القيادة التنفيذية للمؤسستين.

يُذكر أن مجموعة مغربي الصحية قد قادت، على مدى أكثر من سبعة عقود، مسيرة الابتكار الطبي في المملكة، مقدمة علاجات عالمية المستوى في مجالات طب العيون، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، والأمراض الجلدية، مع الاستفادة من أحدث التقنيات وأفضل الخبرات الطبية لضمان أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.