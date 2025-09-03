تحديث “ضروري”.. خبراء الأمن ينصحون بتحديث منتجات Samsung لسلامة بياناتك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة لمستخدمي منتجات Samsung. حث المركز المستخدمين على التحقق من تحديثات أجهزتهم بأحدث الإصدارات الأمنية التي أصدرتها الشركة.

تحديثات أمنية هامة

وأكد المركز أن شركة Samsung قامت بنشر توضيح شامل لهذه التحديثات عبر الرابط التالي: https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb

أهمية التحديثات الأمنية

شدد المركز على أهمية تنفيذ التحديثات الموصى بها بسرعة لتجنب أي ثغرات أمنية قد تؤثر على خصوصية المستخدمين وسلامة بياناتهم. وأكد أن تجاهل التحديثات قد يعرض الأجهزة للاختراق والاستغلال من قبل جهات خبيثة.

تنبيه أمني رقم 6940 – 2025

التنبيه الأمني صدر تحت رقم: 6940 – 2025، بتاريخ 3 سبتمبر 2025، ويأتي ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها المركز الوطني لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، ورفع الوعي بالمخاطر الرقمية وطرق الوقاية منها.