نائب أمير القصيم يتسلم تقرير جوازات المنطقة السنوي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم، مدير جوازات المنطقة اللواء فهد العسعوس.

خلال اللقاء، تسلم سموه التقرير السنوي لجوازات المنطقة لعام 1446هـ، الذي تضمن أبرز الأعمال والإنجازات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى التطورات التقنية التي ساهمت في تحسين أداء الجوازات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأثنى سمو نائب أمير القصيم على الجهود المبذولة من قبل جوازات المنطقة في تحسين خدماتها وتبسيط الإجراءات للمواطنين، معبرًا عن أهمية مواصلة تحسين الخدمات لتعزيز رضا المستفيدين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

