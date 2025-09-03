شكرا لقرائتكم خبر من 1925 إلى 2025: «الجسر الرقمي» يروي التحول التقني في المملكة عبر «واحة الإعلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد «الجسر الرقمي» من أبرز ابتكارات «واحة الإعلام»، التي انطلقت بالتزامن مع أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) المقامة في الرياض، ويقدم للزوار تجربة بصرية تفاعلية صمم ليحاكي رحلة التحول الرقمي في المملكة.

ويمنح الجسر لزواره تجربة تقنية متكاملة تجسد التطور الحضاري والتقني عبر العصور، رابطا بين التحولات البشرية والتحولات الرقمية بأسلوب مبتكر يعكس ملامح مستقبل المملكة الرقمي.

ويأخذ الجسر الزائر في جولة داخل ممر مزود بشاشات تفاعلية ترصد مسيرة الاتصالات في المملكة منذ 1925م، حين سخر الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه الاتصالات لربط أرجاء الوطن، مرورا بإنشاء أول مديرية للبرق والبريد والهاتف عام 1926م، والقلعة اللاسلكية بمكة المكرمة عام 1929م، وصولا إلى محطة الاتصالات اللاسلكية بالرياض عام 1938م، كما يوثق الجسر الاتصال التجريبي الذي أجراه الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - عام 1957م عند افتتاح أول محطة للهاتف اللاسلكي بالرياض، إلى جانب افتتاح الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - لمحطة الأقمار الصناعية في الباحة عام 1987م، وصولا إلى التحولات الكبرى التي شهدها قطاع الاتصالات من 1997 إلى 2001م.

ويستعرض كذلك القفزات الرقمية الحديثة للمملكة، إذ حققت في 2024م المرتبة الثانية عالميا في أبرز المؤشرات التقنية، وحصلت في 2025م على المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، كما يسلط الجسر الضوء على حضور المملكة في المشهد الدولي منذ انضمامها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949م، وصولا إلى استضافتها للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات هذا العام، إضافة إلى عرض لقطات توثق تواصل قادة المملكة مع العالم، بدءا من عهد الملك المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله.

ويروي الجسر منجزات أبرز التطبيقات الرقمية الحكومية منذ إطلاقها، والتي أحدثت تحولا في حياة المواطنين والمقيمين بالمملكة، ومنها «أبشر» الذي نفذ أكثر من 430 مليون عملية، و»توكلنا» الذي تجاوز عدد مستخدميه 34 مليون مستخدم، و»قوى» الذي وثق 11 مليون عقد عمل وبلغ عدد مستخدميه أكثر من 12 مليون مستخدم. كما يشمل «صحتي» الذي سجل أكثر من 53 مليون قراءة للمؤشرات الحيوية، و5 ملايين استشارة فورية، و23 مليون موعد - عن بعد -، إضافة إلى «نسك» الذي قدم خدماته بلغات متعددة لحجاج بيت الله الحرام، ووصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 18 مليون مستخدم.

يذكر أن «الجسر الرقمي» ثمرة شراكة بين هيئة الحكومة الرقمية، و»السعودية الرقمية»، ووكالة الأنباء السعودية «واس»، ودارة الملك عبدالعزيز.