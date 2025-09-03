شكرا لقرائتكم خبر رئيس اتحاد الرياضات الالكترونية: الأحداث العالمية في المملكة أبرزت إمكاناتها في البنى التحتية الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، باستضافة المملكة لعدد من الأحداث العالمية التي أبرزت إمكاناتها في البنى التحتية الرقمية، وفي مقدمتها كأس العالم للرياضات الالكترونية على مدى عامين، وسط تفاعل عالمي وحضور لافت.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «تعزيز مستقبل الألعاب والرياضات الالكترونية»، التي عقدت ضمن أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه.

وأوضح أن قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية يشهد نموا متسارعا واستثمارات تجاوزت 40 مليار دولار، مشيرا إلى المستوى الاحترافي الذي بلغته الفرق السعودية ومشاركتها المتميزة في المنافسات العالمية، حيث تمكن فريق فالكونز السعودي من تحقيق كأس العالم للرياضات الالكترونية.

وأكد أن المملكة أصبحت مركزا عالميا لقطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، بفضل تبنيها استراتيجية وطنية يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس رؤية المملكة الطموحة في بناء اقتصاد رقمي متنوع، وتمكين المواهب الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وترسيخ مكانة المملكة وجهة أولى للابتكار والإبداع في هذا القطاع الحيوي.