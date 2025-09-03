شكرا لقرائتكم خبر أمانة الرياض تغلق 231 منشأة مخالفة في حي منفوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة الرياض 231 منشأة مخالفة وأتلفت 7.3 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة، وذلك في إطار حملاتها الرقابية المتواصلة، بمشاركة الجهات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية، التي تستهدف حي منفوحة الذي يشهد كثافة سكانية عالية ونشاطا تجاريا حيويا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1126 إشعارا ومخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن 11 موقعا، وحجز 140 عربة وبائعا جوالا، ومصادرة وحجز وإتلاف 32,885 منتجا غير صالح للاستخدام، وإتلاف 501 كجم من مواد التبغ، وضبط 448 مخالفة للجهات الأخرى.

وجاءت الحملة بعد رصد العديد من الملاحظات واستقبال بلاغات عبر تطبيق «مدينتي» عن مخالفات تمس سلامة الغذاء وجودة المنتجات، شملت المنشآت الغذائية، ومنشآت بيع اللحوم، والمقاهي، والباعة المتجولة، وبعض المنازل التي تحوّلت إلى مستودعات لتخزين المواد الغذائية، إضافة إلى منشآت بيع التبغ.

وكشفت الفرق الرقابية خلال جولاتها المستمرة في الحي عن مخالفات نوعية وخطيرة، أبرزها بيع منتجات تبغ مجهولة المصدر، وضبط مواد غذائية فاسدة كانت في طريقها للمستهلكين، ومنتجات عناية شخصية منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وتخزين المواد الغذائية بطرق غير آمنة تتسبب في تلوثها أو فسادها، وتحويل منازل إلى مستودعات أغذية، وبيع لحوم فاسدة، وعرض منتجات تبغ مغشوشة في أماكن مخالفة للأنظمة ومكررة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتراخيص والاشتراطات البلدية.