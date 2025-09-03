شكرا لقرائتكم خبر الجامعة الإسلامية تحصل على الاعتماد الأكاديمي في «المناهج وطرق التدريس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على الاعتماد البرامجي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، لبرنامج «ماجستير المناهج وطرق التدريس»، وذلك حتى 2030م. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على الاعتماد البرامجي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، لبرنامج «ماجستير المناهج وطرق التدريس»، وذلك حتى 2030م. وأوضحت الجامعة أن الحصول على هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إنجازات مستقبلية، ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودة وكفاءة المخرجات، مؤكدة التزامها المستمر بتطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع معايير هيئة تقويم التعليم والتدريب.

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة الإسلامية تحصل على الاعتماد الأكاديمي في «المناهج وطرق التدريس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.