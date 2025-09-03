خريجو “سلام للتواصل الحضاري” ينظمون أكثر من 40 جولة تعريفية في “واحة الإعلام”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خريجو برامج “سلام للتواصل الحضاري” يشاركون في تقديم أكثر من 40 جولة تعريفية لضيوف “واحة الإعلام” المصاحبة للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض حتى الثالث من سبتمبر. تتضمن هذه الجولات لغات متعددة لتسهيل التواصل مع الوفود الدولية، وتعكس انفتاح وتنوع المملكة الحضاري.

الجسر الرقمي يستعرض تطور المملكة في قطاع الاتصالات منذ عام 1925، ويتبعه زيارة أجنحة الشركاء لاستكشاف المبادرات الرقمية الوطنية وتقنيات التنظيم والحلول الرقمية الحديثة. يتضمن البرنامج زيارة أجنحة الشركات الكبرى للاطلاع على أحدث الابتكارات، وتجربة ضيافة سعودية أصيلة في منطقة “الحفاوة”.

تنتهي الجولة في منطقة “وادي الواحة”، وهي مركز إعلامي يضم منصات للبث المباشر وخدمات تقنية للدعم الإعلامي. مشروع “سلام للتواصل الحضاري” يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها في التواصل الحضاري مع الشعوب والثقافات المختلفة، لتمثيل المملكة بفاعلية في المحافل المحلية والدولية.