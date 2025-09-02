شكرا لقرائتكم خبر ساحة التصدير بكرنفال بريدة للتمور محور رئيس لتوزيع التمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد كرنفال بريدة للتمور أحد أكبر المنافذ التسويقية بالمملكة، حيث يرد إليه يوميا أكثر من ألف سيارة محملة بأطنان من التمور، الذي تقام فعالياته بمدينة التمور ببريدة بتنظيم المركز الوطني للنخيل والتمور وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبإشراف إمارة منطقة القصيم.

وتشهد ساحة التصدير بمدينة التمور توافد آلاف الأطنان من التمور لتعبئتها وتصديرها إلى مدن المملكة، وأكثر من 100 دولة حول العالم كأمريكا، وأوروبا، وشرق آسيا، إضافة إلى الدول العربية والخليجية.

وتنتج منطقة القصيم أكثر من 390 ألف طن سنويا من إجمالي إنتاج المملكة من التمور، مما يعزز من موقعها الريادي على خارطة الأمن الغذائي المحلي والصادرات الزراعية السعودية، حيث يسعى المزارعون إلى كسر هذا الرقم بزراعة أكثر من مليوني نخلة إضافية؛ لزيادة الإنتاج والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 في زيادة الإيرادات غير النفطية.

وتمثل ساحة التصدير بمدينة التمور ببريدة محورا رئيسا لتوزيع التمور داخل المملكة وخارجها، حيث تنطلق منها أكثر من 500 شاحنة متوسطة وكبيرة يوميا محملة بأكثر من 100 صنف من التمور التي تشتهر بها المنطقة، حيث يتم توزيعها على مناطق المملكة وعلى المصانع التحويلية المتخصصة بفرز وتعبئة وتصنيع وتحويل التمور إلى منتج غذائي متكامل، كما تحول أجزاء أخرى لمصانع الفرز والتغليف لإعطائها المواصفات والمقاييس المطلوبة وضبط الجودة للتصدير الخارجي.