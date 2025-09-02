شكرا لقرائتكم خبر مشاركة مجتمعية واسعة في فعاليات «تحرك معنا في تبوك» الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الحديقة المركزية بمدينة تبوك يوم السبت، مشاركة مجتمعية واسعة في فعاليات برنامج «تحرك معنا في تبوك» الرياضي، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ضمن مبادراته الهادفة إلى تعزيز ممارسة النشاط البدني ونشر ثقافة الرياضة كونها أسلوب حياة.

وجذب البرنامج مئات المشاركين من مختلف الأعمار والفئات، وانطلقت الفعاليات عند الخامسة مساء وسط أجواء حماسية تخللها سباقات للجري، وأنشطة لياقية متنوعة، ومسارات مخصصة للمشي والجري، وأركان توعوية تثقيفية تبرز أهمية النشاط البدني في تحسين جودة الحياة، وسباقات للدراجات الهوائية.

وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة تبوك عبدالله بن محمد الغامدي، أن الفعالية تأتي في إطار جهود الاتحاد لنشر مفهوم «الرياضة للجميع»، وتفعيل مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة ممارسي الرياضة بالمجتمع، مشيدا بالإقبال الكبير الذي عكسته المشاركة الواسعة من أهالي المنطقة.

وبين الغامدي أن البرنامج يأتي امتدادا للمبادرات الرياضية التي تعنى بتنمية قدرات الشباب، وحثهم للمداومة على ممارسة الرياضية، واتباع أسلوب حياة صحية وحيوية، مؤكدا حرص وزارة الرياضة على رفع وعي المجتمع وتحفيز أفراده على ممارسة مختلف أنواع الرياضات، مع الحرص على اتباع سلوك صحي، وجعله عادة في حياتهم اليومية؛ بهدف بناء مجتمع مستدام وفق برنامج جودة الحياة.