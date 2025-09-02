شكرا لقرائتكم خبر «يونا» يعقد ندوة تمكين الشباب من خلال ألعاب الفيديو ووسائل التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - عقد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» أمس، أعمال ندوة «تمكين الشباب في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال ألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي: الفرص والتحديات»، وذلك بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي ووزارة السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» أمس، أعمال ندوة «تمكين الشباب في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال ألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي: الفرص والتحديات»، وذلك بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الرياضة ، في مقر المنظمة بمدينة جدة. وناقشت الجلسات الرئيسة التي يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة، تحديات تمكين الشباب من خلال ألعاب الفيديو وشبكات التواصل الاجتماعي، والجوانب الإيجابية لألعاب الفيديو، بجانب عرض تجارب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين الشباب من خلال ألعاب الفيديو.

