شكرا لقرائتكم خبر «وقاء» يعزز شراكاته بتوقيع مذكرتي تفاهم لرفع جودة الخدمات المخبرية ودعم الابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، شراكة استراتيجية مع اتحاد الغرف السعودية لتعزيز التعاون في مجالات الصحة النباتية والحيوانية، عبر استقطاب الشركات العالمية، وتبادل الدراسات والخبرات، ودعم الابتكار والتدريب والتوعية.

ومثل اتحاد الغرف في التوقيع، رئيس الغرفة التجارية بعنيزة خالد الصيخان، ومن المركز رئيس قطاع التخطيط وتطوير الأعمال سحاب الفليج، وذلك ضمن أعمال ملتقى المعرفة للصحة النباتية تحت شعار «النخيل ثروة وتنمية - الإدارة المستدامة للنخيل».

ووقع المركز على هامش الملتقى أيضا مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال المختبرات لتعزيز التعاون في مجال التشخيص المخبري وتطوير القدرات التقنية والابتكار في القطاع المخبري.

وتهدف المذكرة إلى رفع جودة الخدمات المخبرية من خلال تطوير المشخصات وتقييمها، ونقل المعرفة وتدريب الكفاءات، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، والتعاون في الأبحاث والابتكارات المخبرية.

ويأتي ذلك ضمن جهود مركز «وقاء» لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتطوير القدرات الوطنية، بما يسهم في دعم الأمن الزراعي والصحي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.