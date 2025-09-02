شكرا لقرائتكم خبر اتحاد الاتصالات يعقد برنامجا تدريبيا حول «التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع أكاديمية التنظيمات الرقمية - التابعة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية -، برنامجا تدريبيا متقدما بعنوان «الاستشراف الاستراتيجي لأطر التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي»، على هامش أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) التي تستضيفها المملكة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم التوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، واستشراف مستقبله، وبناء أطر حوكمة تعاونية ومسؤولة تدعم الابتكار وتحد من المخاطر.

وعقد البرنامج بمشاركة أكثر من 50 قائدا وخبيرا من جهات تنظيمية دولية، وتناول عدة محاور رئيسية من أبرزها التعريف بالاستشراف الاستراتيجي، وسبل توجيه الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف التنموية، واستعراض أبرز المؤشرات والاتجاهات، وبناء سيناريوهات مستقبلية لدعم التنظيم التعاوني، إضافة إلى مناقشة آليات إشراك أصحاب المصلحة في رسم السياسات.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الأكاديمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لرفع مستوى الوعي التنظيمي، وأسهمت الأكاديمية من خلال برامجها المتنوعة منذ تأسيسها عام 2021 في تمكين أكثر من 1400 مستفيد من القطاعين العام والخاص حتى نهاية 2024.