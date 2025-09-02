شكرا لقرائتكم خبر «التدريب التقني»: قبول أكثر من 78 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول لهذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول 78,376 متدربا ومتدربة خلال الفصل التدريبي الأول الحالي، بالكليات التقنية للبنين والبنات، والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب المهني في السجون على مستوى مناطق المملكة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول 78,376 متدربا ومتدربة خلال الفصل التدريبي الأول الحالي، بالكليات التقنية للبنين والبنات، والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب المهني في السجون على مستوى مناطق المملكة. وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أن المؤسسة توسعت في تقديم البرامج التدريبية النوعية وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها لتواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة التنموية بالمملكة، حيث بدأت استعداداتها للعام التدريبي الحالي منذ وقت مبكر وفق خطة تنفيذية شاملة شملت تطوير وتهيئة الأنظمة الالكترونية، إتاحة الخدمات الذاتية للمتدربين والمتدربات قبل بدء الفصل بوقت كاف، وإعداد برامج تهيئة المستجدين بالمنشآت التدريبية، وإتاحة تسجيل الجداول للمتدربين والمتدربات قبل بداية الفصل على فترتين. يذكر أن عدد المتدربين والمتدربات المقيدين في مختلف برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بلغ 226,110 في الفصل الأول من العام الحالي.

