تابع الان خبر ولي العهد يستقبل نائب رئيس فلسطين ويؤكد دعم المملكة للقضية الفلسطينية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم، نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ، حيث جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستعراض الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية المرتبطة بفلسطين، بما يعزز الجهود المشتركة في دعم استقرار المنطقة وخدمة المصالح الفلسطينية.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني. فيما شارك من الجانب الفلسطيني الدكتور مجدي عبدالرحمن الخالدي مستشار الرئيس، واللواء رسلان زكي أحمد شيخ إبراهيم مستشار نائب الرئيس، والسيدة آية جمال محيسن رئيسة ديوان نائب رئيس دولة فلسطين.