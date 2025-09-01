تنفيذ مشروع جراحة القلب للبالغين في ولاية كانو بنيجيريا من قبل سلمان للإغاثة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مركز الملك سلمان ينجح في تنفيذ مشروع جراحة القلب بنجاح في نيجيريا

نجح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تنفيذ مشروع طبي تطوعي لجراحة القلب للبالغين في ولاية كانو بنيجيريا. تمت المبادرة خلال الفترة من 15 إلى 25 أغسطس 2025م، بمشاركة 25 متطوعاً من الكوادر الطبية والتمريضية.

عمل الفريق الطبي التطوعي على إجراء 33 عملية قسطرة و6 عمليات جراحية في مجال القلب المفتوح، وقد تكللت جميع العمليات بالنجاح التام، ولله الحمد.

يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الطبية التطوعية التي ينفذها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف مساعدة الأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود في الدول التي تحتاج إلى الدعم الطبي.

تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمحتاجين وتحسين جودة حياتهم، وتعكس التزام المملكة بتقديم المساعدة والدعم للمجتمعات المحتاجة.