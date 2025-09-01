شكرا لقرائتكم خبر مليون م2 من المسطحات الخضراء برفحاء تستقبل الأهالي مع اعتدال الأجواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع تحسن الطقس واعتداله بداية من ساعات المساء، أصبحت المساحات الخضراء الشاسعة في محافظة رفحاء التي تتجاوز مساحتها مليون م2 مقصدا رئيسيا للسكان والزوار، الباحثين عن أوقات ممتعة وسط أجواء طبيعية خلابة ومرافق تلبي جميع احتياجاتهم، ومتنفسا حيويا تدعم جودة الحياة وتتماشى مع مستهدفات مبادرات أنسنة المدن ضمن رؤية المملكة 2030.

وتوفر هذه المساحات مرافق حديثة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، من بينها ممرات آمنة للمشاة، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، بما يشجع على ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق.

وتضم مناطق ألعاب للأطفال بمعايير سلامة عالية، وجلسات عائلية، وأكشاكا تقدم خيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات، ما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والشباب على حد سواء.

وأكدت بلدية رفحاء أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤيتها الهادفة إلى زيادة المسطحات الخضراء والتشجير، وتوفير بيئة جاذبة وآمنة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، انسجاما مع مستهدفات برنامج جودة الحياة ومبادرات أنسنة المدن التي تشكل أحد محاور رؤية المملكة 2030.