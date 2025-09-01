شكرا لقرائتكم خبر «ممشى الضباب» بالنماص.. وجهة جبلية تعانق الغيم وتستقطب الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على ارتفاع يتجاوز 2400 م عن سطح البحر، يتربّع «ممشى الضباب» في محافظة النماص أحد أبرز الوجهات السياحية في منطقة عسير، حيث يعد من أكثر المواقع جذبا للزوار خلال موسم الصيف، لما يوفره من مناخ معتدل، وإطلالات بانورامية آسرة تمتد إلى أعماق سهول تهامة.

ويمتد الممشى على مسافة تزيد على 7 كلم، ضمن الشريط السياحي الشهير بالمحافظة، ويتميّز بأجواء ضبابية باردة صيفا، إذ لا تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في ذروة النهار، ما يمنح الزوار تجربة استثنائية وسط الجبال الشاهقة والغابات الكثيفة.

ويحتوي الممشى على مسارات واسعة، ومناطق مخصصة للجلوس والاستراحة، ومرافق خدمية متكاملة تشمل عربات طعام، وأركانا لتقديم القهوة والمشروبات الشعبية، إضافة إلى أكشاك للأسر المنتجة التي تعرض منتجات محلية وحِرفا يدوية وأكلات تقليدية.

كما يتكامل مع فعاليات «صيف النماص» السنوية، من خلال احتضانه لعروض الفنون الشعبية، والمسابقات الرياضية والترفيهية، وملتقى النحت الدولي في نسخته الثالثة، والأمسيات الثقافية المفتوحة، مما يعزّز من دوره مركزا ترفيهيا واجتماعيا وثقافيا في آنٍ واحد.

ويحظى الممشى باهتمام متزايد من الجهات المعنية في المحافظة، حيث جرى خلال السنوات الأخيرة تطوير الإضاءة الليلية، وزيادة المسطحات الخضراء، وتحسين الخدمات المساندة، بما يعكس توجها نحو تعزيز السياحة المستدامة في المنطقة، وتمكين المجتمع المحلي من الاستفادة الاقتصادية المباشرة من الحراك السياحي.