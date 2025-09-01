شكرا لقرائتكم خبر أمانة تبوك تنفذ 8434 زيارة ميدانية لضبط أعمال البنية التحتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة تبوك، خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي، 8434 جولة ميدانية رقابية على مواقع أعمال الجهات الخدمية الجارية في تمديدات وصيانة البنية التحتية، في إطار حرصها على ضبط أعمال البنية التحتية والحد من مظاهر التشوه البصري.

وأوضحت الأمانة أن تلك الجولات أسفرت عن رصد 1247 مخالفة، جرى التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح البلدية، وتركزت أبرز المخالفات في عدم إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وظهور بعض الهبوطات في مواقع الأعمال، إضافة إلى وجود حواجز غير ممتثلة، وهو ما شكل أكثر من 50% من إجمالي المخالفات المرصودة، وتعد وفق اللوائح مخالفات جسيمة.

وأكدت الأمانة أن الهدف الرئيسي من الجولات هو ضمان التزام الجهات المنفذة بمسار مشاريعها والاشتراطات البلدية المعتمدة، بما يسهم في انسيابية العمل ويحافظ على المشهد الحضري للمدينة، ويرفع مستوى الامتثال، ويعزز جودة الحياة وكفاءة البنية التحتية في منطقة تبوك.