شكرا لقرائتكم خبر «زاوية 97 ».. مشهد إبداعي يحتفي بالحرف اليدوية في قلب جدة التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل «زاوية 97» في جدة التاريخية ملتقى ثقافيا متميزا للحرف اليدوية، يجمع بين عبق التراث وروح الإبداع المعاصر، ضمن مبادرة نوعية تأتي في إطار فعاليات عام «الحرف اليدوية 2025»، الذي خصصته المملكة للاحتفاء بالموروث الوطني وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي.

وتتخذ «زاوية 97» موقعها في زقاق صغير للحرفيين، بجوار بيت نصيف العريق، لتشكل مساحة تفاعلية تحتضن صناع الحرف المحليين والعالميين، الذين يعرضون منتجاتهم، ويجسدون عبرها فن الحرفة ودقة صناعتها، في تجربة استكشافية تجسد روح المكان وتبرز جماليات الفنون اليدوية.

وخلال شهري يوليو وأغسطس، تحولت الزاوية إلى منصة للتفاعل والإبداع عبر تنظيم أكثر من 60 ورشة عمل تعرف بأكثر من 30 حرفة تقليدية، من بينها النحت على الجبس، وزخرفة الخشب، ورسم وتلوين وتركيب الروشان، وتعلم أساسيات خط الرقعة، وفن الفسيفساء، وصناعة العطور والصابون، إضافة إلى مبادرات إعادة التدوير والحرف الفنية الحديثة، بمشاركة تجاوزت 400 شخص من مختلف الفئات.

ولا تقتصر «زاوية 97» على الورش التعليمية، بل تتيح أيضا مساحة لعرض المنتجات الحرفية من قبل المشاركين، مما يمنحهم فرصة للتعريف بعلاماتهم الشخصية والمساهمة في دعم الاقتصاد الإبداعي المحلي.

وتسهم هذه الفعاليات في تعزيز أهداف «عام الحرف اليدوية 2025»، الذي أطلقته وزارة الثقافة، بتعزيز مكانة هذا الإرث الحي عبر مسارات عملية تشمل التوثيق، والدعم، والتطوير، والحماية من الاندثار، وتمكين الحرفيين من نقل معارفهم إلى الأجيال القادمة.