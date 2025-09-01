شكرا لقرائتكم خبر اختتام برنامج التدريب في إدارة البيوت المحمية بمشاركة 30 متدربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، بالتعاون مع شركة نيوم للغذاء «توبيان»، أعمال النسخة الثانية من برنامج «التدريب في إدارة البيوت المحمية»، الذي عقد بمقر المركز في الرياض خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2025م.

وشارك في البرنامج 30 متدربا من حديثي التخرج والباحثين والممارسين الزراعيين ضمن الكوادر الوطنية، من خلال برنامج تدريبي امتد لـ5 أيام تضمنت 40 ساعة من التدريب النظري والتطبيقي، قدمه عدد من الخبراء المحليين والدوليين، وتناولوا من خلاله موضوعات تشغيل أنظمة التحكم المناخي المتقدمة، وتطبيقات الري الذكي، وتقنيات مراقبة المحاصيل، والحلول المبتكرة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، إضافة إلى استعراض آليات التعامل مع التحديات البيئية المرتبطة بصحة التربة والمحاصيل.

وأكد المدير العام للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة الدكتور خالد بن مرشود الرحيلي، أن البرنامج يعكس توجه المركز نحو ربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن تأهيل الكوادر الوطنية يعد ركيزة أساسية في تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامة القطاع، وأن مثل هذه البرامج تسهم في نقل وتوطين أحدث التقنيات الزراعية داخل المملكة بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز كفاءة الموارد الطبيعية.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التي يواصل المركز تنفيذها؛ بهدف تمكين الباحثين والممارسين وحديثي التخرج من اكتساب معارف متقدمة وتطبيقات عملية حديثة، تعزز قدرتهم على تبني الحلول المستدامة وتطوير القطاع الزراعي.