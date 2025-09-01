تابع الان خبر قائد القوات البحرية يبحث مع رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية تعزيز التعاون العسكري حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - التقى اللواء بحري أ.ح محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية الفريق الركن بحري محمـد بن عبدالرحمن الغريبي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

تناول اللقاء مناقشة أوجه تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الملكية السعودية، كما تم عقد جلسة مباحثات مشتركة لبحث سبل نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتوقيع بروتوكول تعاون لدعم جهود الأمن البحري.

وفى سياق متصل قاما قائد القوات البحرية ورئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية بزيارة إلى شركة ترسانة الإسكندرية، والمرور على عدد من الوحدات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التسليح التي شهدتها القوات البحرية في الآونة الأخيرة، كما تم زيارة الكلية البحرية لمتابعة كيفية الإعداد والـتأهيل للطلبة وفقاً لأحدث النظم التعليمية.

يأتي ذلك تأكيداً على حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.