انت الان تتابع الأسبوع في 8 صور: حرب الصلصة تشتعل في إسبانيا.. وأفواه جائعة في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ياسر نجدي
روس د. فرانكلين/ أسوشيتد برس
نواه بيرجر/ أسوشيتد برس
عمر القطا/ فرانس برس
محمد صابر/ وكالة الصور الصحفية الأوروبية
أوهاد زويجنبرج/ أسوشيتد برس
إيفا مانيز/ رويترز
ألبرتو سايز/ أسوشيتد برس
سلفاتوري أليجرا/ أسوشيتد برس
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 8 صور: حرب الصلصة تشتعل في إسبانيا.. وأفواه جائعة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.