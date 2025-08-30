زيارة رسمية لوزير الصناعة الى الولايات المتحدة الأمريكية تنتهي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترأس خلال الزيارة وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين. الهدف من الزيارة كان تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.

من خلال الزيارة، عُقدت اجتماعات مع مسؤولين حكوميين أمريكيين بما في ذلك وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير التجارة في ولاية كارولينا الشمالية لي ليلي. تمحورت الاجتماعات حول تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين واستعراض الفرص المتبادلة في قطاع المعادن الحرجة ودعم نمو التجارة البينية.

وفي إطار الزيارة، التقى الوزير الخريف قادة شركات صناعية وتعدينية أمريكية لمناقشة فرص الاستثمار المشترك ونقل أحدث التقنيات في التصنيع والتعدين وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

وختم الوزير الخريف الزيارة برئاسة اجتماع الطاولة المستديرة لتعزيز الشراكة السعودية الأمريكية في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث ناقش الفرص المتبادلة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتعدين والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم.

تجول الوزير الخريف في مجمع Research Triangle Park للأبحاث في ولاية كارولينا الشمالية وزار معرض شركة Honeywell الأمريكية ومنجم Kings Mountain التابع لشركة Albemarle الرائدة في إنتاج الليثيوم.

تأكيدًا على التزام المملكة ببناء شراكات دولية فاعلة في قطاعي الصناعة والتعدين، تسهم هذه الزيارة الرسمية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للتعدين والمعادن.