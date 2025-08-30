ست دول أوروبية تدين العدوان على غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في بيان مشترك، أكد الوزراء الستة رفضهم لتصعيد العنف الذي أسفر عن مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن. كما أدانوا تدمير البنية التحتية واستهداف مراكز إيواء النازحين، معتبرين ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وعبر الوزراء عن قلقهم من تفاقم المجاعة في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية، محذرين من انتشار الأمراض. كما طالبوا إسرائيل بالسماح للمنظمات الدولية بتقديم المساعدات الإنسانية والعمل على تخفيف الكارثة.

وأعرب الوزراء عن انزعاجهم من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرينه عائقًا أمام حل الدولتين. كما أدانوا اعتداءات المستوطنين وطالبوا بمحاسبتهم.

وشدد الوزراء على أهمية التصريح الدائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى غزة.

وقد وقع البيان كلٌ من وزيرة خارجية آيسلندا، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في إيرلندا، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في لوكسمبورغ، وزير خارجية النرويج، نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في سلوفينيا، ووزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا.