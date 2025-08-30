الجاسر يجتمع مع وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في العاصمة القطرية الدوحة، وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني.

خلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية وتكامل شبكات النقل البري والجوي والبحري والسككي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

يأتي هذا اللقاء في إطار زيارة رسمية لوزير النقل والخدمات اللوجستية إلى دولة قطر، حيث يرأس وفدًا رفيع المستوى من منظومة النقل والخدمات اللوجستية بهدف تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين وتطوير الشراكات الاستراتيجية في القطاع.