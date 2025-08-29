انت الان تتابع بالأرقام.. الأحمدي يكشف صدمة "السعرات": 5 ساعات مشي لحرق شاورما واحدة وتحذير من وهم الحرق السريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فنّد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة، الدكتور محمد الأحمدي، الاعتقاد الشائع بإمكانية حرق كل ما يتناوله الإنسان من أطعمة ومشروبات عبر المشي أو النشاط البدني، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد "خاطئ تمامًا".

وضرب الأحمدي مثالًا صادمًا بكشفه أن ساندويتش "شاورما" واحد يحتوي على 1526 سعرة حرارية، يحتاج الجسم إلى خمس ساعات من المشي السريع المتواصل لحرقها!

وأوضح، خلال حديثه في برنامج "من السعودية" على قناة السعودية، أن قطعة بسبوسة بالقشطة تزن 100 جرام وتحتوي على 350 سعرة حرارية، يمكن تناولها خلال دقائق مع فنجان قهوة، لكن الجسم يحتاج إلى ساعة و10 دقائق من المشي السريع للتخلص من سعراتها. كما أن قطعة كيكة "تيراميسو" (304 سعرات) تتطلب ساعة كاملة من المشي السريع لحرقها.

وأضاف أن "التفكير الزائد" لا يؤدي إلى نقص الوزن كما يعتقد البعض، بل إن السبب الحقيقي يعود إلى قلة النشاط البدني الناتج عن الانشغال بالهموم.

وأشار إلى أن السمنة تمثل 40% من حالات الإصابة بداء السكري، بينما يشكل النوع الثاني من المرض 25% من إجمالي المصابين.

وبيّن الأحمدي أن المشكلة الأساسية تكمن في الكميات الكبيرة والمكونات غير الصحية في وجبات المطاعم، مؤكدًا أن "وجبة واحدة للأطفال قد تكفي كامل احتياجهم اليومي من السعرات".